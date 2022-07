VfGH: Gemeinderatswahl in Mutters wird nicht wiederholt

Mutters – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat jetzt die Beschwerde der Grünen gegen den Ausschluss ihrer Fraktion bei der Gemeinderatswahl in Mutters abgewiesen. Bekanntlich hat die Partei bei der Kurzbezeichnung lediglich einen Bindestrich eingetragen, was als nicht zulässig erachtet wurde. Eine nachträgliche Korrektur war nicht möglich, weil es laut der im Frühjahr geltenden Gemeindewahlordnung als schwerwiegender Fehler eingestuft wurde.

Laut Verfassungsgerichtshof sei zum einen nach der ständigen Rechtssprechung des VfGH „die Formalvorschriften der Wahlordnungen vor dem Hintergrund der aus dem demokratischen Grundprinzip der Bundesverfassung abzuleitenden notwendigen Eindeutigkeit wahlrechtlicher Regelungen“ strikt nach ihrem Wortlaut auszulegen. Damit solle nicht der Willkür Tür und Tor geöffnet werden. Andererseits betreffe der Mangel einer nicht dem Gesetz entsprechenden Kurzbezeichnung den Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit und ist ausschließlich der Wählergruppe selbst zuzurechnen. Aus diesem Grund sei dem „Gesetzgeber nicht entgegenzutreten“, wenn der Mangel als so schwerwiegend betrachtet werde, dass er nicht mehr behoben werden können.

Die ehemalige grüne Listenfüherin in Mutters, Lisa Kunwald, erklärte gegenüber der TT: „Wir respektieren und akzeptieren die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, auch wenn wir uns berechtigte Hoffnungen auf die Aufhebung der Wahl gemacht haben. Es ist nun wie es ist und wir ziehen die richtigen Lehren daraus. Rechtlich hat unser Fall immerhin angestoßen, dass die Kurzbezeichnung in Zukunft als behebbarer Mangel in der Gemeindewahlordnung aufgelistet und bei der Eingabe unverzüglich überprüft werden soll, ob die Einreichung korrekt ist. Die Causa Mutters kann sich in dieser Form also nicht mehr wiederholen.