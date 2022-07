Tiroler Deutschland-Legionär Gebauer: „Will in Bielefeld richtig Fuß fassen“

Die Arminia absolvierte zuletzt in Tirol auch ein Trainingslager in Scheffau, zuvor hatte Gebauer in den Ferien natürlich auch die Familie im Wipptal beehrt. In acht Tagen ertönt aber in Sandhausen schon wieder der Anpfiff in Liga zwei. „Mein Ziel ist klar: Ich will in Bielefeld richtig Fuß fassen. Die zweite Liga war in der letzten Saison extrem stark.“