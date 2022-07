Fünf Verletzte bei traditionellem Stiertreiben in Pamplona

Einer der Verletzten musste wegen einer Beinverletzung im Krankenhaus behandelt werden, wie der Rot-Kreuz-Sprecher sagte. Ein anderer hatte sich den Kopf angeschlagen und ein Jugendlicher erlitt eine Armverletzung. Es ist das erste Stiertreiben in Pamplona seit 2019 – in den vergangenen beiden Jahren fiel das traditionelle Spektakel wegen der Corona-Pandemie aus. Das neuntägige Fest war am Mittwoch eröffnet worden, tausende Menschen feierten in der Stadt.