Bauarbeiter verfing sich in Prutz in Seilschlupfe: 42-Jähriger schwer verletzt

Prutz – Bei Bauarbeiten ist am Donnerstagvormittag in Prutz ein Mann verletzt worden. Ein 43-jähriger Österreicher war gemeinsam mit einem 42-jährigen Rumänen auf einer Baustelle entlang der Reschenstraße mit Ankerbohrarbeiten beschäftigt. Der Österreicher hob mit einem Kran und einer daran befestigten Seilschlupfe das Rohr an, um dieses dann an das bereits hineingebohrte Rohr anzusetzen und hineinzudrehen.