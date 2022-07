46-Jähriger in Ried bei Forstarbeiten von Baum getroffen: Heli-Einsatz

Ried i. O. – Am Donnerstagmittag ist in Ried im Oberinntal ein Forstarbeiter verletzt worden. Der 46-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Österreicher befestigte an einem stehenden Baum ein Stahlseil. Dieses sollte verhindern, dass der Baum beim Umsägen talwärts stürzt. Als der Mann den Baum unten absägte, spickte dieser laut Polizei plötzlich zur Seite und traf den Forstarbeiter am Unterschenkel. Der 46-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.