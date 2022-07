Thiems Achtelfinal-Spiel in Salzburg wegen Regens abgebrochen

Salzburg – Dominic Thiems Achtelfinal-Spiel beim ATP-Challenger in Salzburg gegen Facundo Bagnis ist am Donnerstag wegen Regens abgebrochen worden und soll am Freitag ab 11.00 Uhr fortgesetzt werden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Österreichs Tennis-Star gegen den Argentinier mit 3:6,2:1 in Rückstand. Am Dienstag hatte Thiem in der Mozartstadt mit dem 6:4,7:5 gegen Landsmann Filip Misolic seinen ersten Sieg nach 419 Tagen gefeiert.