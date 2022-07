Prozess um tödlichen Pyro-Unfall in Wiener Neustadt

Am Landesgericht Wiener Neustadt geht am Freitag der Prozess um den tödlichen Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) in Szene. Drei Angeklagte müssen sich wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ein 23-Jähriger war nach der Zündung einer Kugelbombe ums Leben gekommen.