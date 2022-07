Bisher 62 Affenpocken-Fälle in Österreich

Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Affenpocken-Fälle in Österreich von 37 auf 62 erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag mit. Hinsichtlich der Impfstoffbeschaffung sei man auf einem guten, gemeinsamen europäischen Weg. Erste Impfdosen könnten bereits in den kommenden Wochen nach Österreich kommen. Es werde aber keine allgemeine Impfung der Bevölkerung geben, sondern nur für einzelne Personengruppen. Darüber berate das Nationale Impfgremium.

Die Zahl der gemeldeten Affenpocken-Infektionen in der Europaregion stieg indes auf fast 6.000. Das berichteten die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation WHO in einer gemeinsamen Analyse mit Datenstand 5. Juli. Bisher sei noch kein Todesfall registriert worden. Insgesamt haben die beiden Gesundheitsorganisationen beim aktuellen Ausbruch rund 5.950 Fälle von Affenpocken in 33 europäischen Ländern und Regionen gezählt.