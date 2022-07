ImPulsTanz mit Bauschs heteronormativem "Vollmond" gestartet

"Vollmond" ist ein spätes Stück der Tanzlegende Pina Bausch, drei Jahre vor ihrem Tod 2009 uraufgeführt. Und doch gehört die Arbeit heute dank Wim Wenders' Film "Pina", für den er zentral auf Szenen des Stückes zurückgriff, zu den bekanntesten Werken der Künstlerin. Mit der Erstaufführung des bildgewaltigen Liebesreigens startete am Donnerstagabend der Wiener ImPulsTanz monumental in seine heurige Ausgabe. Und erstaunlich antiquiert.

Das Tanztheater Wuppertal verwandelt die Bühne des Burgtheaters in eine abgeschattete, dunkle Spielfläche, auf der das alte Lied von der Anziehung und Abstoßung der Geschlechter intoniert wird. Die Archaik des Geschehens wird dabei durch einen gewaltigen Felsbrocken im Hintergrund unterstrichen. Um diesen Stein herum exerzieren zwölf Tanzende den Liebesreigen in all seinen Facetten. Respektive: Keineswegs.

Das hat dafür eine umso bedeutendere Rolle, spritzt in hohen Bögen und schafft ephemere Skulpturen, flüchtig wie die gewohnt episodischen Szenen in Bauschs Stück. Blitzschnelle Wechsel im Slapsticktempo einer Screwball-Comedy stehen kurzen Schlaglichtern auf die einzelne Performer gegenüber, begleitet von einer breit gefächerten Musik zwischen Tom Waits und dem Balanescu Quartett.

Diese Antagonismen finden sich auch in der Choreografie selbst wieder. Die stützende Bewegung, die sich in ein Niederdrücken verwandelt, die liebevolle Geste, die sich in ein aggressives Bedrängen verkehrt, die selbstgenügsame Innerlichkeit, die in den ekstatischen Ausbruchsversuchs aus den Grenzen des eigenen Körpers übergleitet. Machtkämpfen in Miniaturformat, bei denen mit Anstupsen Hierarchien verhandelt werden, stehen zügellose Übergriffigkeit in die Sphäre des Anderen gegenüber.