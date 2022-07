„Corsage" im Kino: Aufbegehren gegen royale Zwänge

Innsbruck – Die Korsage zieht sich Kaiserin Elisabeth nicht selbst an. Doch wie locker oder fest zugeschnürt wird, entscheidet sie ganz allein. Mit dem Schlankheits-Kleidungsstück kann sie dabei besser umgehen als mit den gesellschaftlichen Zwängen, die ihr am Wiener Hof des Jahres 1877 die Luft zum Atmen nehmen.

„Corsage“ ist – wie es sich für einen österreichischen Film, der auch international reüssieren will, gehört, möchte man sagen – primär ein Themenfilm ohne wirkliche Spielfilmstory. Diese Themen zwischen Freiheit, Emanzipation und Aufbegehren zeichnen sich deutlich an der filmischen Oberfläche ab, werden aber recht geschickt über die Hauptfigur erzählt. Dass „Corsage“ eine ordentliche filmische Kraft entfaltet, liegt einerseits an der episodisch-dynamischen Montage. Musikalisch markant begleitet – unter anderem vom Song „She Was (à la Chapelle)“ der französischen Chansonnière Camille – reist man angenehm entstaubt ins 19. Jahrhundert.