Spannende Gäste und Musik: TT-Café lädt am Samstag nach Imst ein

Der Obere Sparkassenplatz in Imst ist morgen Samstag von 9 bis 12 Uhr für die TT-Leserschaft und gemütliches Beisammensein reserviert.

Imst – Auch 2022 heißt die TT ihre Leserschaft herzlich zum TT-Café willkommen. Die beliebte Frühstückstour mit Musik, interessanten Gesprächspartnern und Interviewgästen sowie jeder Menge Infotainment für Groß und Klein macht wieder in der Bezirkshauptstadt Imst Halt. Die TT-Leser genießen am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr ihr Gratis-Frühstück mit Brot von der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè und Mineralwasser von Silberquelle. Ein Kinderprogramm sowie ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Dez dürfen natürlich auch nicht fehlen.