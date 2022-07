Dringende Sanierung für Schwazer Volksschule wieder in Planung

Schwaz –Voriges Jahr wurde die weitere Bauphase in der Volksschule Johannes Messner in Schwaz von der Prioritätenliste gestrichen. Es fehlte das Geld. Bei einer Begehung durch Bürgermeisterin Victoria Weber habe sich nun gezeigt, dass eine Grundsanierung des alten Bestands dringend nötig sei. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, die Planungen in die Wege zu leiten.