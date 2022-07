Nicht finanzierbar: Kein Ausgleich für alle Pensionisten

Zumindest bei den kleinen und mittleren Pensionen will man im kommende­n Jahr die Inflation abgelten.

Wien – Pensionisten stöhnen unter der Inflation. Doch ein dauerhafter Ausgleich der Teuerung von acht bis zehn Prozent bei den Pensionen ist nicht finanzierbar, antwortete Sozialminister Johanes Rauch (Grüne) in der gestrigen Fragestunde im Parlament. Das würde schlicht den Budgetrahmen sprengen. Trotzdem will der Sozialminister zumindest bei kleinen und mittleren Pensionsbezügen im kommenden Jahr die Inflation abgelten. Man müsse berücksichtigen, dass gerade bei geringen Einkünften die Preise besonders zuschlügen.

Was die vom Rechnungshof geäußerte Kritik an den hohen Kosten durch die Kassenfusion angeht, will Rauch den Endbericht abwarten und die Kritikpunkte möglichst aufnehmen. Ohnehin gelte es bei den kommenden Finanzausgleichsverhandlungen, die Finanzierungsströme zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung genau anzusehen. Für die unter der Vorgängerregierung von Türkis-Blau versprochene Patienten-Milliarde fühlt er sich nicht verantwortlich. (TT)