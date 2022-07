Klimabericht: Auf der Suche nach Antworten auf die Klimakrise

Innsbruck – Ein vom Austrocknen bedrohter Neusiedler See, massive Überschwemmungen in Kärnten, zerbröckelnde Berge in Tirol und schmelzende Gletscher in den Alpen. „Wir sind in der Klimakrise angekommen“, sagt Daniel Huppmann vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse IIASA in Wien. Gemeinsam mit Margreth Keiler von der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Keywan Riahi (IIASA), Harald Rieder von der Universität für Bodenkultur BOKU in Wien und Gernot Wörther, Programm-Manager beim Klima- und Energiefonds, gab Huppmann gestern Einblicke in die Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung eines umfassenden Klimaberichts für Österreich. Mehr als 120 Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus ganz Österreich werden in den kommenden drei Jahren daran arbeiten. Ein Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man in Österreich – aber auch auf regionaler Ebene – der Klimakrise künftig begegnen könnte.