Start in neue Ära und Naturschutz: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Am Samstag wird Wirtschaftslandesrat Toni Mattle zum neuen ÖVP-Obmann gewählt. Damit beginnt für VP-Geschäftsführer Martin Malaun der Start in den Wahlkampf. Es ist sein dritter seit 2013, aber auch sein letzter. Nach der Landtagswahl wird Malaun seine Funktion in der ÖVP aufgeben. Heute spricht er in „Tirol Live“ über die Herausforderungen der ÖVP bei der Wahl.