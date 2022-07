Ein „Sprint“ durch Jerusalem

Jerusalem – Falafel mit Hummus zum Frühstück, dazu drückende Hitze bis in den späten Abend: Die Leichtathletik-U18-EM in Jerusalem (ISR) war für Österreichs Mannschaft eine unvergessliche Reise. Das Tiroler Quartett mit David Smith, Barnaby Sellers, Magdalena Rauter und Mikaela Lyri begab sich zum Abschluss auf einen Streifzug vorbei am Tempelberg und der Klagemauer. Heute geht’s zurück nach Österreich. (TT)