Stefanie Heinzmann, Slut Walk und viele Open-Air-Feste: Das ist am Wochenende los in Tirol

Stefanie Heinzmann läutet das Wochenende auf der Festung Kufstein musikalisch ein und mit Bluesklängen auf den Almen des Patscherkofels lässt es sich wieder ausklingen. Wer Lust auf Lachmuskelkater hat, ist beim Kabarettgipfel im Stubai bestens aufgehoben. Sportlich wird's bei den „INN.Action" Tagen in Pfunds und beim Streetfood Markt in Reutte gibt's allerhand Schmankerln zu probieren. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol. © imago, TT

🗓️ Freitag (8. Juli)

🎶 ➤ Stefanie Heinzmann und Silent Disco in Kufstein: Beim Schulschluss-Open-Air auf der Festung wird der Ferienbeginn gefeiert – mit der Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann und anschließender Silent Disco. Heißt also: Nach dem Konzert legen zwei DJs zeitgleich ihre Tracks auf zwei unterschiedlichen Kanälen auf, zwischen denen die Feierenden nach Lust und Laune wählen können. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Rathaus beim Bürgerservice sowie in allen Raiffeisenbanken und HIER.

📽️ Video | Stefanie Heinzmann – Would You Still Love Me

📻 ➤ Freirad Fest in Innsbruck: Das Radio Freirad wird 20 Jahre alt – und das wird heute vor Ort in der Egger-Lienz-Straße und im Radio gebührend gefeiert: mit einer lauten Parade, einem Open Studio, spannenden Interviews, Konzerten, DJs uvm. Los geht's um 15 Uhr. Das genaue Programm findet ihr HIER.

🎶 ➤ Konzert von „Edmund" in Telfs: Nach ihrer ausverkauften „Freindschoft Tour“ sind Edmund nun mit gleich zwei Alben auf Tour – „Leiwand" erschien 2020, „Fein" 2022; herausgekommen ist die „Feinste Leiwand Tour", die am Freitag auch Halt in Telfs macht. Das Konzert in der Kuppelarena startet um 19 Uhr. Tickets kosten 41,90 Euro und sind HIER erhältlich.

📽️ Video | Edmund – Freindschoft

🎤​ ➤ Konzert von „Rebel Musig Crew" im Treibhaus: Schon seit weit mehr als zehn Jahren verströmt die „Rebel Musig Crew“ aus Hopfgarten ihre mit Dialekt, HipHop und Funk gepaarten Reggae-Vibes. „The WAXEST SOUND in town" kommt am Freitag ins Treibhaus – und das bei freiem Eintritt! Los geht's um 21 Uhr.