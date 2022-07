Opernpremiere der Tiroler Festspiele Erl abgesagt

Das Festspielhaus in Erl.

Erl – Die Opernpremiere von „Bianca e Falliero" von Gioacchino Rossini bei den Tiroler Festspielen Erl am Freitag ist wegen eines Krankheitsfalls im Ensemble kurzfristig abgesagt worden. Derzeit bemühe man sich um einen Ersatztermin und sei „in Abstimmung", hieß es gegenüber der APA.

Die Oper, die im Erler Festspielhaus Premiere gefeiert hätte, dreht sich in zwei Akten um die Liebe zwischen dem venezianischen Volkshelden Falliero und der Senatorentochter Bianca. Es handelt sich dabei um ein Rossini-Werk, das nach seiner Uraufführung im Jahr 1819 und einigen weiteren Aufführungen in Vergessenheit geriet und erst 1986 wieder auf die Bühne gebracht wurde.

In Erl zeigt sich Simone Di Felice musikalisch für die Aufführung verantwortlich, die Regie hat Tilmann Köhler übernommen. Die Oper war zuvor bereits unter seiner Regie an der Oper Frankfurt aufgeführt worden. Der Transfer von Frankfurt nach Erl liegt dabei musikalisch auch in den Händen des Orchesters und des Chors der Tiroler Festspiele Erl. (APA)