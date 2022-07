Dominic Thiem bei Challenger in Salzburg im Achtelfinale ausgeschieden

Salzburg - Dominic Thiem ist beim ATP-Challenger in Salzburg im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Tennis-Star verlor am Freitag gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 3:6,6:2,4:6. Die Partie war am Vortag wegen Regens beim Stand von 3:6,2:1 aus der Sicht Thiems abgebrochen worden. Bagnis traf wenige Stunden nach seinem Sieg gegen den ehemaligen US-Open-Champion auf Thiems Landsmann Maximilian Neuchrist.

Am Dienstag hatte Thiem in der Mozartstadt mit dem 6:4,7:5 gegen Landsmann Filip Misolic seinen ersten Sieg nach 419 Tagen gefeiert. Drei Tage später schied er aus dem Turnier aus, obwohl er einen guten Auftakt erwischte. Zwar ging das erste Game nach dem Re-Start an Bagnis, dann aber holte Thiem fünf Games in Folge.