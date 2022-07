Zehn Monate Haft auf Bewährung für rabiaten Windelwerfer in Düsseldorf

Düsseldorf – Ein handfest ausgetragener Streit um eine volle Baby-Windel ist in Düsseldorf mit zehn Monaten Haft auf Bewährung und 1500 Euro geahndet worden. Der Fall sollte am Freitag am Düsseldorfer Amtsgericht aufgerollt werden, doch auch der dritte Anlauf scheiterte. Erneut tauchte der Angeklagte nicht auf: Er habe zum zweiten Mal eine Corona-Infektion, hieß es.