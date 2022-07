Neunjähriger Bub in Deutschland wohl von anderen Kindern angeschossen

Lörrach – Nach dem Schuss mit einem Luftdruckgewehr auf einen neunjährigen Buben in Lörrach stehen zwei Kinder unter Verdacht. Die beiden seien noch nicht strafmündig, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Die Beamten sicherten das Gewehr und ermitteln nach eigenen Angaben noch, wie die Kinder an die Waffe gekommen sind. Wegen des Persönlichkeitsschutzes ließ die Polizei das Alter und Geschlecht der Kinder offen.