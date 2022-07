Sprengung dreier Windräder im Burgenland für Erneuerung

Neudorf, Eisenstadt – Die Burgenland Energie treibt ihr Repowering-Programm der Windkraftanlagen im Burgenland voran. Am Freitag wurden hierzu drei Masten von Windrädern im Windpark Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) gesprengt. Mittels neuer Anlagen sollen 35 Prozent mehr Energie erzeugt werden. 251 Millionen Euro werden in das Repowering investiert.