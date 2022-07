Fußgängerin (83) in Innsbruck von Wagen eines Paketboten erfasst

Innsbruck – Eine Fußgängerin (83) ist am Freitagvormittag in Innsbruck von einem Lieferwagen erfasst worden. Der Fahrer hatte den Transporter auf einem Gehsteig bei einer Tabaktrafik in Arzl geparkt. Als er nach der Paketzustellung wieder losfuhr, fuhr er im Rückwärtsgang auf die Hauptstraße. Dahinter befand sich allerdings die 83-Jährige. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich. Wie schwer, ist nicht bekannt. (TT.com)