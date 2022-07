Tiroler Schöpf auf der Siegerstraße: "Alles recht gut von der Hand gegangen"

Rohr – Bernhard Schöpf kehrte mit einem Lächeln zurück nach Hause ins Tiroler Oberland nach Karres. Der fünffache Staatsmeister feierte am Wochenende beim ÖEC-Mountain Enduro in Rohr im Gebirge gleich zwei Siege: Der KTM-Pilot entschied sowohl den SuperEnduro-Bewerb am Samstag als auch das Rennen am Sonntag für sich. „Es ist mir eigentlich alles recht gut von der Hand gegangen, ich habe keine gröberen Fehler gemacht. Die Strecke war sehr lässig“, analysierte der 30-Jährige, der im Juni beim „Roots Of Türnitz“ einen Sieg hatte feiern können und sich eine Woche davor in Spielberg nur KTM-Star Manuel Lettenbichler (GER) geschlagen geben hatte müssen. Dabei hatte sich Schöpf zuvor noch in Althofen am Ellbogen verletzt, was einen operativen Eingriff nötig gemacht hatte.