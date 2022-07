16-Jähriger stürzte bei Wanderung in Kitzbüheler Alpen 90 Meter ab

Wörgl – Bei einer Wanderung mit zwei Freunden ist am Freitag ein 16-Jähriger in Wörgl abgestürzt. Die drei Jugendlichen (15 bis 16 Jahre alt) wanderten gemeinsam in Richtung Anglerteich "Lahntal" in den Kitzbüheler Alpen. Am südlichen Ufer des Teichs stiegen die Jugendlichen über unwegsames Gelände auf.