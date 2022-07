Bei Heuarbeiten ausgerutscht: 59-Jährige stürzte in Innervillgraten ab

Innervillgraten – Bei Heuarbeiten hat sich am Freitagmittag in Osttirol eine Frau schwer verletzt. Die 59-Jährige rutschte auf einer steilen Wiese aus und stürzte 30 bis 40 Meter über das Feld ab. Die Frau verletzte sich schwer an Kopf und Schulter. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)