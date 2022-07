Ein Doppelsieg krönte den ersten Turniertag am Schindlhof

Fritzens – Sie kam, sah und gab den Takt vor. Dorothee Schneider schnappte sich gestern zum Auftakt gleich zwei Siege in der Alpenarena am Schindlhof. Nach ihrem Sieg in der Kleinen Tour legte die deutsche Mannschafts-olympiasiegerin im Grand Prix der Spezial-Tour nach. Schneider holte mit dem zwölfjährigen Wallach First Romance beeindruckende 75,413 Prozent und damit den Sieg. „Ich bin sehr stolz auf Roman (Anm.: Stallname von First Romance), er ist ein sehr besonderes Pferd, weil er einfach immer voll bei der Sache ist“, erklärte Schneider.