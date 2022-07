Menschen nach Hauseinsturz aus Trümmern gerettet

Luftaufnahmen zeigen ein Trümmerfeld, wo zuvor ein Mehrfamilienhaus stand. Eine Explosion hat in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am Freitagabend für Bilder völliger Verwüstung gesorgt. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus. Die genaue Ursache war aber zunächst noch unklar. Bis zum frühen Samstagmorgen konnten vier Menschen verletzt aus den Trümmern geborgen werden. Mindestens eine weitere Person war noch verschüttet.

In der Nacht auf Samstag hatten Rettungskräfte gegen 3.00 Uhr zunächst einen Mann und wenig später eine Frau aus den Überresten des Hauses geborgen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Andreas Schulte schwebten beide "in akuter Lebensgefahr". Sie wurden zunächst vor Ort medizinisch behandelt und sollten in eine Klinik gebracht werden.