Zwei Vermisste nach Hauseinsturz lebend geborgen

Nach dem Hauseinsturz in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in Folge einer Explosion sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten einen Mann und eine Frau zunächst vor Ort medizinisch und wollten beide anschließend in eine Klinik bringen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Eine dritte Person wurde den Angaben zufolge noch unter den Trümmern vermutet.