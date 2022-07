Frizzey-Light-Verein startet Großprojekt: Hochsaison für Lebensretter

Heuer legt man einen Schwerpunkt auf Wasserfilterpumpen, die man in den Dörfern verteilen will, in denen es bis heute keine hygienische Wasserversorgung gibt. Angewiesen ist der Verein dabei auf Spenden. Derzeit darf sich Greif über eine besonders großzügige Spende freuen. Der Fließer Unternehmer Mathias Gfall („Tyrolight“) beteiligt sich mit 10.000 Euro an den Hilfsprojekten. „Ich bin sehr stolz, glücklich, bestätigt und angetrieben unter diesen fühlenden Wesen, die von Herzen ihren Teil dazu beitragen, die Lebensqualität hilfloser, unschuldiger Menschen zu verbessern“, betont Greif.