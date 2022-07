Wirbel um Großprojekt in Wörgl: „Wir wollen kein Dubai von Tirol“

Das Großprojekt „City Link“ sorgt im Gemeinderat für Wirbel. BM Riedhart (r.) wird ein politischer Alleingang vorgeworfen. © Hrdina

Wörgl – Das Projekt „City-Link“ sorgt in Wörgl für Unruhe im Gemeinderat und lässt Zweifel an der Planung des Großbaus aufkommen. Immerhin sieht die Vision von Zima Unterberger vor, dass sich die Stadtgemeinde beim 52-Mio.-Euro-Projekt beteiligen könnte. Die Vorstellung, nicht nur Stadtamt, sondern auch Stadtmarketing, Stadtwerke („Entscheiden werden das die Gesellschaften selbst“) und Stadtpolizei neben einem Veranstaltungssaal und Bibliothek im Neubau am Bahnhof unterzubringen, habe für BM Michael Riedhart (VP) „Charme“. Entscheiden müsse es aber der Gemeinderat, betont er immer wieder, er selbst habe erst zu Beginn seiner Amtsperiode Mitte März vom Projekt erfahren.

Auch Altbürgermeisterin Hedi Wechner (Liste Hedi Wechner) distanziert sich nun von dem Projekt und ließ bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung einen offenen Brief verlesen. „Es wurden keine Verhandlungen (zwischen Stadt und Unternehmen, Anm.) geführt, die von mir in Auftrag gegeben worden waren. Deshalb wurden auch keine Ausschüsse damit befasst.“ Allerdings wusste sie von „intensiven Sondierungsgesprächen“ durch Stadtamtsdirektor Philipp Ostermann-Binder, was dieser bestätigte. Er habe Wechner „versucht zu überzeugen“, das Stadtamt zu verlegen. Sie lehnte dies jedoch aufgrund der dezentralen Lage ab, zudem sei das Stadtamt erst kürzlich saniert und erweitert worden.

Für mehr als eine Mio. Euro, will VBM Roland Ponholzer (Wir für Wörgl) wissen – und lehnt das Projekt gänzlich ab. Es widerspreche dem im Wahlkampf vom Bürgermeister selbst propagierten gemeinsamen Stadtentwicklungsprozess. „Es kann nicht sein, dass man große Einzelmaßnahmen genehmigt, ausverhandelt hinter verschlossenen Türen, vielleicht sogar ausmauschelt, und dann den Gemeinderat und die Öffentlichkeit vor vollendete Tatsachen mit so genannten Leuchtturmprojekten stellt.“ Er vermisst zudem ein Verkehrskonzept für den Komplex mit bis zu 100 Wohneinheiten, Büros, Hotel. Dass die Bahnunterführung nach Söcking für knapp 400.000 Euro ausgebaut werden soll, um später den Anschluss an die Nordtangente zu ermöglichen, sei nicht ausreichend. Weiters habe man sich bei energetischen Möglichkeiten (Stichwort Photovoltaik) zu wenig Gedanken gemacht. Unklar ist auch, wie das neue Zentrum rund um die Kirche aussehen soll und welche städtischen Anlaufstellen dort Platz finden können. Ponholzer kritisiert, „in so einer Phase einem Investor zu sagen, wir wären interessiert zu investieren“, und stellt in Anlehnung an die Größe des Projekts klar: „Wir wollen kein Dubai von Tirol!“