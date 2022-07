Gestaltung des Lienzer Hauptplatzes: „Wir laden alle zur Beteiligung ein“

Die Beteiligung der Bevölkerung hielt sich in Grenzen. Ein gutes Dutzend an Bürgern fand sich in der Hauptschule Nord ein. „Ein großer Teil der Gemeinderäte war jedoch gekommen. Das freut mich besonders, auch wenn leider nicht alle Fraktionen vertreten waren“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. „Jene, die gekommen waren, zeigten sich begeistert und haben sich den Tag über mit viel Herz in unsere Gespräche mit eingebracht. Wir schreiben in unserer Stadt Bürgerbeteiligung groß, und das nicht erst seit dem Projekt Hauptplatz.“ Die Ideenwerkstatt sei ein Angebot gewesen, wie auch schon die Präsentation eines Gestaltungsvorschlages im Gymnasium vor einem Jahr und die anschließende Öffnung des Stadtlabors. Es gab diesmal auch die Möglichkeit, seine Gedanken und Vorschläge über ein Online-Werkzeug mitzuteilen. „Wir leben zwar in einer repräsentativen Demokratie und wählen Gemeindemitglieder, um Entscheidungen zu treffen. Vielleicht dürfen wir wieder mutiger werden und uns direkt an Prozessen beteiligen“, meint Blanik.