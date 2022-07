„Mea culpa“ vor der Sommerpause im Nationalrat

Und was ist gestern gesetzlich fixiert worden? Etwa das: Geflüchtete aus der Ukraine können hierzulande Familienbeihilfe beanspruchen, haben damit verbundene Sozialleistungen. Die türkis-grüne Koalition hat nach monatelangen Verhandlungen damit eine Lösung gefunden. Seit Kriegsbeginn sind 79.000 vertriebene Ukrainer in Österreich registriert worden, das Gros Frauen und Kinder. Sie unterliegen in EU-Staaten einem eigenen Rechtssystem, weshalb sie in Österreich bisher ob einer Gesetzeslücke keine Familienleistungen beziehen konnten, hieß es aus dem Familienministerium. Die Regelung soll rückwirkend ab März gelten.