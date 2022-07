Bei Gasmangel könnte sich die Inflation verdoppeln

Berlin – „Da schlummert gewaltiges soziales Konfliktpotenzial“, warnt Gabriel Felbermayr, Wifo-Chef, bei einer Verbund-Diskussionsveranstaltung am Donnerstag in Berlin – und meint ein Szenario, in dem es über den Winter nicht genügend Gas gibt. Dann werde vieles nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Regeln über die Bühne gehen. Es drohten „kriegswirtschaftliche Zustände“, die die Menschen „auf die Straße treiben“ könnten. Dann sei auch wieder Kurzarbeit zu erwarten, „mit schnell sehr großen Zahlen“. Da würden Einmalzahlungen nichts helfen, die Menschen würden nur noch merken, dass ihnen zur Monatsmitte das Geld ausgeht. Die Inflation würde sich dann wohl von den aktuell prognostizierten neun auf 18 Prozent verdoppeln, so Felbermayr.

Dem hielt Verbund-Chef Michael Strugl entgegen, dass solche Eingriffe in den Strommarkt unweigerlich zu einem staatlich regulierten Preis führen müssten „wie bei uns vor 20 Jahren“ – was er ablehne. Auch habe der Preisdeckel in Spanien und Portugal dazu geführt, dass dort „Gaskraftwerke Tag und Nacht laufen“ – das würde den Gasmangel beschleunigen. Aus seiner Sicht ist die einzige Alternative, so rasch wie möglich neue Kapazitäten für erneuerbare Energie zu schaffen. „Wir müssen bauen, bauen, bauen“. Erst wenn genug Kraftwerke mit erneuerbarer Energie zur Verfügung stünden, würden fossile Kraftwerke aus dem Markt gedrängt. In der Übergangszeit müsse man sozial Bedürftige und betroffene Unternehmen unterstützen.