Anfang 2023 startet der neue Amarok von VW

Innsbruck – So schlecht kann es eigentlich nicht gelaufen sein: Volkswagen hat von der ersten Generation des Amarok, in Eigenregie hergestellt, über 830.000 Einheiten weltweit verkauft. Der Pick-up hat also reichlich Abnehmer gefunden. Gleichwohl war das Management von Volkswagen offenbar nicht zufrieden genug. Am Lastesel wollte das Unternehmen festhalten, nicht jedoch an der Solo-Produktion. VW konnte sich dazu durchringen, eine umfassende Partnerschaft mit Ford einzugehen. Die US-Amerikaner sind wie Volkswagen aktiv im Nutzfahrzeuggeschäft, bei Pick-ups haben sie sich eine Kernkompetenz geschaffen. Von dieser profitiert nun auch Volkswagen, denn die zweite Amarok-Generation teilt sich die technische Basis mit jener des neuen Ranger (der gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen soll).