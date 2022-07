MG5: Raffiniert elektrisch kombiniert

Aldrans – Zugespitzt lässt es sich so formulieren: innovative Antriebstechnik, verpackt im Retro-Design. Warum Retro? Ganz einfach, in Zeiten der immer noch vorherrschenden SUV-Welle ist es interessant, wenn sich ein Hersteller dazu durchringt, Elektromobilität ausgerechnet im Gewand eines Langhecks zu vermarkten. Genau diese Entscheidung hat MG Motor getroffen, und zwar mit dem MG5 Electric.

Genau mit dieser war die TT vor Kurzem in und rund um Innsbruck unterwegs, war beeindruckt vom sanften Dahingleiten, dem zügigen Ansprechen des E-Motors (280 Newtonmeter Drehmoment) und dem überraschend hohen Fahrkomfort. Auch die Materialien (Luxury) und die Verarbeitung verdienen Respekt, die Reichweite von knapp 400 Kilometern dürfte sommers in Realitätsnähe rücken. Für einen Kombi nicht ganz so prickelnd: die Kofferraumgröße mit bis zu 1367 Liter Stauvolumen. (hösch)