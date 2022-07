Gletscherbruch in Dolomiten: Suche fortgesetzt, DNA-Spuren werden untersucht

Noch ein Bergsteiger dürfte am Marmolata verschüttet sein.

Trient – In den Dolomiten ist die Suche nach weiteren Opfern des tödlichen Gletscherabbruchs fortgesetzt worden. Am Samstagmorgen wurden erneut Einsatzkräfte mit Hundestaffeln an die Flanke des Berges Marmolata geflogen. Weil fünf Menschen noch als vermisst gelten und vier der bisher zehn geborgenen Toten noch nicht identifiziert waren, gingen die Retter davon aus, dass noch ein Bergsteiger unter den Eis- und Geröllmassen verschüttet sein dürfte.