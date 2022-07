Im Livestream: "Mattle-Parteitag" soll Weichen für die Wahl stellen

Anton Mattle soll die Tiroler VP in die Zukunft führen.

Alpbach – Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat Spitzenkandidat und Parteichef-Kandidat Anton Mattle in seinem Statement vor dem Parteitag der Tiroler ÖVP über den grünen Klee gelobt. Er sei "mehr als beeindruckt" gewesen, als er gehört habe, dass Mattle LH und Parteiobmann Günther Platter nachfolgen soll. Denn dieser habe bereits "unglaubliche Herausforderungen" meistern müssen, meinte Nehammer in Bezug auf die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999.