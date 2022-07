VP zeigt Geschlossenheit: Mattle mit 98,9 Prozent zu neuem Obmann gewählt

Mattle will die Tiroler ÖVP in die Zukunft führen. © EXPA/JFK

Alpbach – Der neue Landesparteiobmann der Tiroler ÖVP heißt Anton Mattle. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 25. September und Wirtschaftslandesrat wurde am Samstag bei einem Ordentlichen Landesparteitag in Alpbach mit 98,9 Prozent der Delegiertenstimmen für fünf Jahre gewählt. Damit ist die Parteichef-Ära des scheidenden LH Günther Platter nach mehr als 13 Jahren beendet.

Im Vorfeld hatte der frühere Bürgermeister von Galtür ein Ergebnis über 90 Prozent als Zielvorgabe ausgegeben. Platter hatte bei seiner ersten Obmannwahl im Jänner 2009 96,3 Prozent erreicht.

Mattle hat sich in seiner rund 30-minütigen Rede vor dem Landesparteitag für die Landtagswahl siegesgewiss gezeigt. "Wir werden erfolgreich sein", sagte er vor den Delegierten. Eindringlich bat er um größtmögliche Unterstützung bei der Obmannwahl: "Wenn es heute gut geht, wird das ein Turbo für die Wahl".

Nehammer streute Mattle Rosen

Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer hat Spitzenkandidat und Parteichef-Kandidat Anton Mattle zuvor in seinem Statement vor dem Parteitag der Tiroler ÖVP über den grünen Klee gelobt. Er sei "mehr als beeindruckt" gewesen, als er gehört habe, dass Mattle LH und Parteiobmann Günther Platter nachfolgen soll. Denn dieser habe bereits "unglaubliche Herausforderungen" meistern müssen, meinte Nehammer in Bezug auf die Lawinenkatastrophe in Galtür 1999.

Mattle war damals Bürgermeister von Galtür. Nun stehe der Landesrat vor einer großen Herausforderung, die nicht mit seiner bisherigem Amt vergleichbar sei. Denn auch er sei vor seiner Zeit als Bundeskanzler Minister gewesen: "Lieber Toni, beides probiert, kein Vergleich".

Gleichzeitig dankte der Bundeskanzler dem scheidenden Platter: Dieser sei immer "standhaft, kämpferisch und leidenschaftlich" gewesen. Und Platter sei dabei immer "Mensch geblieben". "Bleib mir verbunden und lass uns weiter sprechen", so Nehammer in Richtung des scheidenden Landeschefs.

Herwig van Staa und Wendelin Weingartner am Landesparteitag der Tiroler ÖVP. © EXPA/JFK

Nehammer ging in seinem Interview auf der Bühne auch auf die derzeitige massive (Teuerungs)-Krise ein. Er erinnerte an die bereits geschnürten Pakete. Man werde wahrscheinlich auch weiter "punktuell entlasten" müsse. Man müsse sich mit allen Mitteln gegen die Krise stemmen. Denn wenn man nicht gegensteuere und die Krise überhand nehmen würde, stünde man nur mehr vor der Wahl: "Alkohol oder Psychopharmaka".

Platter beschwor Rückenwind für Mattle

Noch-Parteichef Günther Platter beschwor im Anschluss einen "enormen Rückenwind" durch den Parteitag für seinen designierten Nachfolger Anton Mattle. Dies sei entscheidend, um mit voller Kraft in die Wahl zu gehen. Mattle bringe alles mit, was es braucht. Der Opposition gehe es nur darum, die "ÖVP weg zu haben", egal mit welchen Mitteln. Dem müsse man alles entgegensetzen, so Platter.

"Sie werden in diesem Wahlkampf alle versuchen, die ÖVP zu schwächen. Und wir werden dafür sorgen, dass sie scheitern", so der scheidende Landesparteiobmann. Der Landeschef erinnerte an die Zeit vor der Landtagswahl 2013, als auch alle die ÖVP abgeschrieben hätten. Anschließend – nach mehr als 39 Prozent – hätte ein "Wiener Medium" vom "Wunder von Tirol" geschrieben. Massiv appellierte Platter an die Geschlossenheit der Partei, nur dann schaffe man es "an die Spitze". Man sei "erfolgsverwöhnt" als Partei, dies sei "nicht die Normalität".

LH Tirol Günther Platter nahm emotional Abschied. © EXPA/JFK

Am Schluss wurde Platter besonders emotional. "Was bleibt", habe er sich gefragt. Er sei kürzlich in seinem Heimatort Zams auf den Berg gegangen und habe sich gedacht: "Wir haben es gut gemacht. Meine Enkel werden es auch so gut haben wie wir". "Es war mir jeden Tag eine Ehre, Landeshauptmann von Tirol zu sein. Passt mir gut auf – auf das Land Tirol und unsere Volkspartei". Standing Ovations folgten auf den Mann, der Tirol 14 Jahre lang regierte.

Mattle: "Wir werden erfolgreich sein"

Landeshauptmann- und Parteichef-Kandidat Anton Mattle hat sich in seiner über 30-minütigen Rede vor dem Landesparteitag für die Landtagswahl siegesgewiss gezeigt. "Wir werden erfolgreich sein", sagte Mattle vor den Delegierten. Eindringlich bat er um größtmögliche Unterstützung bei der Obmannwahl: "Wenn es heute gut geht, wird das ein Turbo für die Wahl".

Nur wenn die Partei geeint sei, könne man die Wahl mit einem "guten Ergebnis gewinnen". Dann werde man eine "Wahlbewegung" auf die Beine stellen können, die viele Tirolerinnen und Tiroler überzeugen werde. Der 59-jährige frühere Bürgermeister von Galtür legte seine Rede, die er mitunter völlig frei hielt, großteils sehr pragmatisch und nachdenklich an. Er streifte viele, für Tirol wesentliche, Politikfelder – von Energie über Transit bis Wohnen und "den Wolf".

Ein zentrales Element war die sogenannte "Energiewende": "Das ist die Chance schlechthin für Tirol". Eine deutliches Bekenntnis legte er zum Ausbau der Wasserkraft ab: "Das ist der Bodenschatz Tirols". Das Bundesland habe aber auch das "Potenzial, Weltmeister im Ausbau von Fotovoltaikanlagen" zu werden. Alle Tiroler sollten mittun und entsprechendes, wo möglich, auf ihren Dächern installieren. Der Windkraft attestierte der mögliche künftige Landeschef in Tirol hingegen nur "bescheidenes Potenzial".

Parteiobmann Anton Mattle. © EXPA/JFK

In Sachen Transit erklärte Mattle, dass in Tirol der "Verkehr zwar insgesamt zugenommen, die Schadstoffbelastung aber abgenommen hat". Man dürfe somit den Transit nicht nur an "definitiven Zahlen festmachen". Entscheidend sei aber insgesamt, dass "Mobilität nicht gesundheitsgefährdend und natur- und infrastrukturzerstörend ist".

In der Dauercausa Wolf und Bär in Tirol hatte Mattle eine klare Botschaft. "Großraubtiere haben keinen Platz in Tirol", strich er heraus. Um das zu gewährleisten, werde es künftig von Zeit zu Zeit auch einen "legistischen Grenzgang brauchen", kündigte der designierte Landesparteiobmann an. Beim Wohnen plädierte er unter anderem für die Gründung von Immobiliengenossenschaften.

ÖVP mit Gegenwind konfrontiert

Schlechte Umfragewerte, mitunter parteiinterne Missstimmung: Die Tiroler ÖVP sieht sich zweieinhalb Monate vor der vorgezogenen Landtagswahl am 25. September mit gehörigem Gegenwind konfrontiert. Für einen Turnaround soll der 24. Ordentliche Landesparteitag in Alpbach sorgen, der Samstagvormittag im dortigen Congress Centrum begann. Dabei wird Spitzenkandidat und Wirtschaftslandesrat Anton Mattle zum Parteiobmann gewählt.

Rund 800 Anhänger und Sympathisanten strömten in das Unterländer "Dorf der Denker", das ansonsten für sein Europäisches Forum bekannt ist. Davon waren rund 350 stimmberechtigte Delegierte anwesend. Der Saal war zum Bersten gefüllt, etliche "Schwarze" fanden keine Bestuhlung mehr vor und mussten das Geschehen im Stehen beobachten.

Prominentester Gast in Alpbach: Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer. Als er, Mattle und der scheidende Parteichef und Landeshauptmann Günther Platter in den Saal kamen, erhoben sich die Anhänger von den Sitzen.

Nach mehr als 13 Jahren endet die Obmannschaft Platters, er war im Jänner 2009 erstmals zum Landesparteichef gewählt worden. Ein Ergebnis von über 90 Prozent bei der Obmannwahl hatte Mattle im Vorfeld als Ziel ausgegeben – und das wird auch notwendig sein, um in die Wahlkampf-Spur zu kommen. Das Ergebnis wird gegen 13 Uhr erwartet.