Unbekannte lockte 91-jähriger Kärntnerin fünfstelligen Betrag ab

Brückl – In Kärnten haben Betrüger erneut mit dem "Unfalltrick" einer betagten Frau eine hohe Summe an Bargeld abgelockt. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Gerichtsbedienstete aus und forderten von einer 91-Jährigen 80.000 Euro, damit die Tochter, die in einen Autounfall verwickelt worden sei, nicht in Haft müsse. Die Seniorin übergab ihr gesamtes daheim gelagertes Erspartes. Als sie weiteres Geld abheben wollte, wurde der Bankbeamte misstrauisch und kontaktierte die Angehörigen.