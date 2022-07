Canyoning in der Zemmschlucht: 21-Jähriger bei Sprung ins Wasser verletzt

Finkenberg – Am Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr verletzte sich ein 21-Jähriger beim Canyoning in der Zemmschlucht im Zillertal. Der Deutsche war Teil einer sechsköpfigen Gruppe, die im Bereich des sogenannten „Dreizacks" von einem Felsen acht Meter in den darunterliegenden Bach sprang.