Erdbeben der Stärke 4,2 in Deutschland in Österreich spürbar

Balingen – Der Erdbebendienst der ZAMG hat am Samstagnachmittag ein Erdbeben im Raum Balingen in Baden-Würtemberg in Deutschland mit der Stärke 4,2 registriert. Laut der ZAMG wurde das Beben um 13.47 Uhr vereinzelt auch in Österreich schwach verspürt. Bei dieser Magnitude kann es im Bereich des Epizentrums zu leichten Schäden kommen, berichtete die ZAMG. (APA)