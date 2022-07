Rybakina drehte Partie und holte ersten Wimbledon-Triumph

London – Elena Rybakina hat den Tennis-Klassiker von Wimbledon zum ersten Mal in ihrer Karriere überraschend gewonnen. Im Duell der beiden Grand-Slam-Finaldebütantinnen behielt die 23-jährige Kasachin gegen Ons Jabeur aus Tunesien am Samstag nach schwachem ersten Satz mit 3:6,6:2,6:2 die Oberhand. Die Leistungssteigerung der Nummer 23 der Welt wurde mit dem erst dritten Turniersieg auf WTA- bzw. Grand-Slam-Ebene und einem Siegerscheck von 2 Mio. Pfund (2,36 Mio. Euro) belohnt.

Rybakina, gebürtige Russin, hatte 2018 ihre Nationalität gewechselt und konnte so überhaupt in Wimbledon antreten. Denn bei der aktuellen Auflage waren Profis aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen worden. Die in Moskau geborene Rybakina hatte mehrfach während des Turniers betont, glücklich zu sein, Kasachstan zu repräsentieren. "Sie haben an mich geglaubt. Es gibt keine Frage mehr, wie ich mich fühle. Ich bin seit langer Zeit auf einer Reise als kasachische Spielerin." Angesprochen auf den Krieg sagte sie, dass sie wolle, dass dieser "so schnell wie möglich zu Ende ist".