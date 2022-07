Von Stein am Kopf getroffen: Arbeiter mit Rettungsheli in Klinik gebracht

Längenfeld – Bei einem Arbeitsunfall in Längenfeld wurde am Samstagvormittag ein 38-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war gerade dabei, mit einem Betonbrecher Bauschutt zu zerkleinern, als ein Stein aus dem Behälter der Maschine herausgeschleudert wurde und ihn am Kopf traf.