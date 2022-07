Auto erfasste Moped in Nesselwängle: Jugendlicher verletzt

Nesselwängle – Am Samstag kam es in Nesselwängle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Gegen 14.30 Uhr war ein 22-jähriger Autolenker von der Gemeindestraße auf einen Parkplatz gefahren, um sein Auto zu wenden. Als er in entgegengesetzte Richtung wieder auf die Straße auffuhr, dürfte er ein entgegenkommendes Moped übersehen haben.