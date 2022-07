Von Sessellift umgestoßen: Frau (85) erlitt Oberschenkelbruch

Biberwier – Beim Sessellift der Marienbergbahn im Gemeindegebiet von Biberwier verunfallte am Samstagnachmittag eine 85-jährige Frau. Die Deutsche wollte mit ihrer Begleitung in den 2er-Lift einsteigen, weshalb der Liftbedienstete die Geschwindigkeit reduzierte. Jedoch beugte sich die Pensionistin noch nach vorne und verstaute die Fahrkarte in ihrem Rucksack.