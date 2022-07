Jürgen Drews verkündet Karriereende: „Habe wirklich alles erlebt"

Berlin – Schlagersänger Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") will seine Karriere beenden und sich mit Ende des Jahres von der Bühne verabschieden. Das kündigte der wegen seiner legendären Partys auf der Baleareninsel auch "König von Mallorca" genannte Musiker am Samstagabend in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen an.