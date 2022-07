Blinken reist nach tödlichem Attentat auf Abe nach Japan

US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Japan. Er wolle den Japanern bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Tokio persönlich "sein Beileid aussprechen", teilte das US-Außenministerium mit. Blinken hält sich derzeit zu einem Besuch in Thailand auf. Abe war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen und wenige Stunden später im Krankenhaus für tot erklärt worden.