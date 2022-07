Innsbrucker Betriebe arbeiten an „cooler“ Stadt mit

Innsbruck – Jetzt, wenn wieder ein heißer Tag auf den nächsten folgt, stechen einem in Innsbruck Pickerln mit dem „Cool-INN“-Logo in Form eines großen Wassertropfens ins Auge. Rund 1100 Innsbrucker Firmen und Geschäfte erhielten vergangenen Sommer den blauen Aufkleber, um auf ihren Eingangstüren auf das Angebot von Trinkwasser hinzuweisen. Kunden können ihre Wasserflaschen in Betrieben, die den Sticker angebracht haben, kostenlos auffüllen. Laut Auskunft des Bürgerservice haben viele Vereine, Institutionen und Betriebe die Pickerln angebracht.