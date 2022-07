Notfall-App ortet Bergsportler: Große Hilfe bei Rettungseinsätzen

LHStv. Josef Geisler appelliert an die Sportler, die SOS-EU-ALP-App zu verwenden.

Innsbruck – In Tirol gibt es jedes Jahr 8500 alpine Notfälle. Für die Retter ist es ein entscheidender Vorteil, im Ernstfall zu wissen, wo sich ein Sportler befindet. Die SOS-EU-ALP-App wurde nun um die Funktion der Standortübermittlung erweitert. Bergsportler können sich auch ohne Meldung eines Notfalls über die Anwendung am Smartphone einloggen. Ist die Funktion „Standortverlauf“ aktiviert, wird jeweils nach 100 zurückgelegten Metern die Position an einen Server übermittelt. Im Falle einer Suchaktion ohne Notruf durch den Verunfallten werden die übermittelten Standortdaten abgerufen und die Suche zielgerichtet gestartet, ohne dass die Rettungskräfte Detektivarbeit leisten müssen.